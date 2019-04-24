Киевcтар включил связь 4G еще в 133 населенных пунктах

Национальный телеком оператор увеличил территорию 4G еще в 6 областях Украины. Абонентам, которые пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, будут предоставлены бонусные 10 000 Мегабайтов для мобильного интернета.

С 24 апреля еще 263 тысячи человек в 133 населенных пунктах смогут пользоваться новыми технологиями мобильной связи. В частности, в Винницкой области доступ к 4G от Киевстар получили жители населенных пунктов Литин, Немиров, Брайлов, Городковка, Корделевка. В Житомирской – Попельня, Стрижавка, Володарск-Волынский. В Киевской – Ракитное. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях – Тарутино, Болград, Баштанка, Дмитровка, Любашевка, Новоалексеевка, Виноградово, Казачьи Лагеря, Ивановка.

Связь 4G от Киевстар доступна в 4720 населенных пунктах, где проживает 24,3 млн человек, или 58,7% населения Украины. Благодаря новым технологиям, жители городов и сел стали больше использовать мобильный интернет. Например, всего за один месяц 2019 года абоненты Киевстар использовали такой же объем дата-трафика, как за весь 2016 год.

С технологией LTE средняя скорость передачи данных на порядок выше, а задержка в передаче пакетов информации (ping) меньше в 2,5 раза в сравнении с сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого качества, в считанные секунды загружают мобильные приложения всюду, где есть покрытие сети.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на услуги передачи данных, Киевстар предоставляет абонентам большой выбор тарифных планов. В частности, абоненты пользуются неограниченным трафиком на сервисы YouTube, социальные сети, Wikipedia, образовательную платформу Prometheus, и др.

Начать пользоваться услугами 4G очень просто - необходимо, чтобы смартфон и SIM-карта абонента поддерживали технологию LTE. Заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G/LTE можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.

Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди операторов мобильной связи Украины. Такие данные приводят в своем исследовании за 2018 год эксперты международной компании Ookla.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине. По данным «Вестник.Рейтинг», компания – налогоплательщик № 1 в отрасли связи и входит в ТОП-20 крупнейших плательщиков налогов Украины.