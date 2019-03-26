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Sony анонсировала защищённую экшен-камеру RX0 II

12:32, 26 марта 2019
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Новинка отличается высокой прочностью, защишена от пыли и водонепроницаема / фото Sony

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Новинка отличается высокой прочностью. Она защищена от пыли и выдерживает погружения в воду на глубину до 10 метров. Устройство выполнено в корпусе, который обеспечивает защиту внутренних компонентов от тряски и ударов. Экшен-камера Sony RX0 II оснащена дюймовым 15,3-мегапиксельным CMOS сенсором и графическим процессором Sony BIONZ X. Также сообщается о наличии широкоугольного объектива Zeiss Tessar T (24 мм, F4.0, минимальная дистанция фокусировки 20 см) и поворачивающегося на 180 градусов дисплея", - говорится в сообщении.

фото Sony

Отмечается, что устройство способно вести серийную съёмку фотографий со скоростью 16 кадров в секунду и записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. Заявлена поддержка режима съёмки Slow-motio с частотой 1000 кадров в секунду, профиля S-Log2 и цифровой стабилизации изображения. Доступна возможность изменения светочувствительности в диапазоне ISO 80-12800. При помощи мобильного приложения Imaging Edge можно управлять пятью камерами Sony RX0 II через беспроводное соединение.

Летом планируется добавить поддержку управления до 50 камерами через точку доступа и до 100 - через отдельную систему управления.

Экшен-камера Sony RX0 II поступит в продажу в апреле по цене $700.

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Теги: #Sony Music