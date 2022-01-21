Госпредприятию "СЕТАМ" не удалось продать на аукционе нежилое помещение предприятия "Киевмедпрепарат", входящее в фармкорпорацию "Артериум", которую связывают с олигархом Константином Жеваго. Аукцион должен был состояться в декабре прошлого года, однако был отменен из-за постановления следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 10.12.2021 по делу №759/27977/21.

Об этом сообщает издание Бизнес Цензор.

Аукцион должен был состояться согласно решениям суда по делам №910/21578/16 и №910/20709/16, а деньги от продажи должны были пойти на погашение задолженности банка "Финансы и кредит", принадлежавшего Жеваго, перед НБУ.

По предположению Бизнес Цензора, отмена аукциона помешала Жеваго сконцентрировать в своих руках все объекты "Киевмедпрепарата", которые вот уже несколько лет он скупает фактически за бесценок.

Издание напоминает, что Государственная исполнительная служба Минюста уже больше года продает активы "Киевмедпрепарата" для погашения долгов Жеваго перед НБУ. И во всех аукционах победителем стало ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость", которую относят к группе компаний того же Жеваго. Второе место в аукционах занимала еще одна компания, которую связывают с олигархом – "ЗВ Риэлти". Вместе эти две компании были единственными допущенными к конкурсам, поэтому Жеваго имеет все шансы стать владельцем и главного корпуса. Тем более, что перед этим компании, которые связывают с олигархом, уже приобрели пять корпусов "Киевмедпрепарата" и сосредоточили в своих руках все коммуникации, которые являются общими для всех объектов недвижимости предприятия.

Издание также подчеркивает, что пять корпусов "Киевмедпрепарата" было приобретено всего за 85 млн грн. Это означает, что 1 кв. м недвижимости обошелся покупателю в среднем лишь в $680.

На аукцион "СЕТАМ", который состоялся 10 декабря, главный корпус "Киевмедпрепарата" площадью 10,2 тыс. кв. м, который расположен в центральной части Киева, был выставлен по цене $480 за 1 кв. м, тогда как цена на недвижимость в 40 км от центра Киева на начальном этапе строительства начинается от $650 за кв. м.

"Ситуация с "Киевмедпрепаратом" - не единственная, когда компании, прямо или косвенно связанные с Константином Жеваго, скупают долги его компаний перед кредиторами. Это происходит даже несмотря на то, что информация о связях компаний-покупателей с экс-акционером одноименного банка находится в свободном доступе", - обращает внимание издание.