Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об электронных коммуникациях», адаптирующий украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам.
Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.
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В частности, закон определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в этих сферах; определяет обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.
Также закон определяет основные принципы деятельности и полномочия регуляторного органа в сфере электронных коммуникаций.
Кроме этого, законом определяются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг.
Также он предусматривает введение уведомительного принципа регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций; установление исключительного перечня требований к участникам рынка; введение консультаций с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; усовершенствование контроля (надзора) в сфере электронных коммуникаций с целью его направления на предупреждение правонарушений и снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории.
Закон также устанавливает ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.
Что этому предшествовало
- 30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «Об электронных коммуникациях», но в октябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон.
- 16 декабря Верховная Рада в рамках повторного рассмотрения после вето президента приняла закон «Об электронных коммуникациях».
- Президент отметил, что закон не мог быть подписан в связи с тем, что регулирование ряда вопросов, которые, в соответствии с Конституцией Украины, могут определяться исключительно на уровне законов, этим законом предлагается отнести к законодательству.
- Кроме этого, согласно закону, предоставление электронных коммуникационных сетей и услуг на территории Украины являлось исключительным правом юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством (резиденты Украины), при этом требования к структуре собственности таких субъектов закон не содержит.
- Согласно замечаниям президента, закон также не учитывал ряд требований национальной безопасности, недостаточно детализировано прописывает деятельность регуляторного органа в сфере электронных коммуникаций, а также содержит ряд несоответствий с другими законодательными актами и технических неточностей.
- 16 декабря 2020 года Верховная Рада в рамках повторного рассмотрения после вето президента приняла закон «Об электронных коммуникациях», адаптирующий украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам.
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