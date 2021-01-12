Закон адаптирует украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об электронных коммуникациях», адаптирующий украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам.

Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

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В частности, закон определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в этих сферах; определяет обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

Также закон определяет основные принципы деятельности и полномочия регуляторного органа в сфере электронных коммуникаций.

Кроме этого, законом определяются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг.

Также он предусматривает введение уведомительного принципа регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций; установление исключительного перечня требований к участникам рынка; введение консультаций с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; усовершенствование контроля (надзора) в сфере электронных коммуникаций с целью его направления на предупреждение правонарушений и снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории.

Закон также устанавливает ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Что этому предшествовало

30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «Об электронных коммуникациях», но в октябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон.

16 декабря Верховная Рада в рамках повторного рассмотрения после вето президента приняла закон «Об электронных коммуникациях».

Президент отметил, что закон не мог быть подписан в связи с тем, что регулирование ряда вопросов, которые, в соответствии с Конституцией Украины, могут определяться исключительно на уровне законов, этим законом предлагается отнести к законодательству.

Кроме этого, согласно закону, предоставление электронных коммуникационных сетей и услуг на территории Украины являлось исключительным правом юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством (резиденты Украины), при этом требования к структуре собственности таких субъектов закон не содержит.

Согласно замечаниям президента, закон также не учитывал ряд требований национальной безопасности, недостаточно детализировано прописывает деятельность регуляторного органа в сфере электронных коммуникаций, а также содержит ряд несоответствий с другими законодательными актами и технических неточностей.

16 декабря 2020 года Верховная Рада в рамках повторного рассмотрения после вето президента приняла закон «Об электронных коммуникациях», адаптирующий украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам.

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Автор: Павел Степанец