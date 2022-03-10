После победы в Украине все будет отстроено очень качественно и быстро, сказал президент.

Для каждого пострадавшего во время войны города будет создана специальная государственная программа для восстановления.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении.

"После войны, после нашей победы, мы отстроим все, что разрушено, очень быстро и очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку. Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые пришло зло, не будут видеть и следа от российского вторжения. Лучшие архитекторы, компании, проекты для каждого города", - подчеркнул президент.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром ворвались на территорию Украины. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы в стране было введено военное положение.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, бомбил Киев, Чернигов, Харьков, Житомир, Херсон и Мариуполь.

2 марта министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов пообещал, что государство и его граждане отстроят всю инфраструктуру, которую уничтожает противник, и будет "даже лучше, чем было".

Вас также могут заинтересовать новости: