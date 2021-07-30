Фонд госимущества планирует в этом году выставить завод на приватизацию.

Аукционная комиссия по приватизации определила, что стартовая цена продажи Первого киевского машиностроительного завода (завода "Большевик") составляет 1,39 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

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По его словам, именно эта цена будет предложена правительству на утверждение вместе с приватизационными условиями.

"Большевик" - пример того, как предприятия из-за коррупции и неэффективного управления полностью приходят в упадок, обрастают долгами и становятся бременем для госбюджета. За долгие годы производство завода было уничтожено, до 80% имущества и основных средств находятся в аварийном состоянии. Из 20 цехов используются только три! Предприятие накопило более 500 млн долгов, в том числе по выплатам заработной платы. Это означает, что часть коллектива работает без зачисления стажа, а значит не может выйти на пенсию", - написал он.

По его словам, приватизация завода позволит не только сохранить рабочие места, но и модернизировать производство на базе завода в городе Жашков, куда планируют перенести производственные мощности.

Приватизационные условия предусматривают погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате работникам и перед бюджетом, а также направление инвестиций на ремонт и модернизацию промышленной площадки завода в городе Жашков в сумме более 57 млн грн.

"Объект очень привлекателен для инвесторов благодаря своему уникальному географическому положению почти в сердце столицы. Поэтому мы рассчитываем на высокую конкуренцию и высокую цену продажи на прозрачном аукционе уже в октябре!", - написал он.

Завод "Большевик"

Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод". Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.

В 1888 году был оформлен как акционерное общество "Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°", которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.

В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.

В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие „Большевик“.

10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").

Что этому предшествовало

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".

Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны пройти этим летом, о чём заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его информации, среди приоритетных объектов: «Объединенная горно-химическая компания», «Президент Отель» и Первый киевский машиностроительный завод «Большевик».

Фонд государственного имущества планирует в этом году приватизировать «Первый Киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик»). Планируется, что территория предприятия, а это 35 гектаров, будет использована под застройку.

Автор: Дмитрий Шварц