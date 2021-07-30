Аукционная комиссия по приватизации определила, что стартовая цена продажи Первого киевского машиностроительного завода (завода "Большевик") составляет 1,39 млрд грн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.
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По его словам, именно эта цена будет предложена правительству на утверждение вместе с приватизационными условиями.
"Большевик" - пример того, как предприятия из-за коррупции и неэффективного управления полностью приходят в упадок, обрастают долгами и становятся бременем для госбюджета. За долгие годы производство завода было уничтожено, до 80% имущества и основных средств находятся в аварийном состоянии. Из 20 цехов используются только три! Предприятие накопило более 500 млн долгов, в том числе по выплатам заработной платы. Это означает, что часть коллектива работает без зачисления стажа, а значит не может выйти на пенсию", - написал он.
По его словам, приватизация завода позволит не только сохранить рабочие места, но и модернизировать производство на базе завода в городе Жашков, куда планируют перенести производственные мощности.
Приватизационные условия предусматривают погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате работникам и перед бюджетом, а также направление инвестиций на ремонт и модернизацию промышленной площадки завода в городе Жашков в сумме более 57 млн грн.
"Объект очень привлекателен для инвесторов благодаря своему уникальному географическому положению почти в сердце столицы. Поэтому мы рассчитываем на высокую конкуренцию и высокую цену продажи на прозрачном аукционе уже в октябре!", - написал он.
Завод "Большевик"
Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод". Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.
В 1888 году был оформлен как акционерное общество "Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°", которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.
В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.
В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие „Большевик“.
10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").
Что этому предшествовало
- После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.
- 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
- 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
- Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
- 4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
- 25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".
- Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны пройти этим летом, о чём заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- По его информации, среди приоритетных объектов: «Объединенная горно-химическая компания», «Президент Отель» и Первый киевский машиностроительный завод «Большевик».
- Фонд государственного имущества планирует в этом году приватизировать «Первый Киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик»). Планируется, что территория предприятия, а это 35 гектаров, будет использована под застройку.