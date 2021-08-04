Совместные действия ФГИУ и нового руководства ООО "ЗТМК" уже позволили ликвидировать коррупционные схемы, и добиться разблокировки счетов предприятия.

4 августа 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины как истца принял решение о возврате 49% ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которые принадлежали компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (группа компаний DF Group), в сферу управления ФГИУ.

Таким образом, восстановлена государственная собственность над целостным имущественным комплексом предприятия, сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Установлено, что компания "Толексис Трейдинг Лимитед" после получения в 2013 г. доли вновь созданного ООО "ЗТМК" не выполнила взятых на себя обязательств по обеспечению $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия в течение 2013 - 1 кв. 2015 годов.

В то же время доказано, что предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляла 51%. Назначенным менеджментом были растрачены привлеченные $110 млн на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже средства были выведены на счета офшорных фирм. Зато на модернизацию предприятия было направлено лишь 20 млн грн.

"Решение суда доказывает - никто не может наживаться за счет государства и народа Украины. Возвращение "ЗТМК" в государственную собственность обеспечит развитие и обновление производства, которое началось в 2020 году. В июне прошлого года на предприятии был назначен новый менеджмент, тогда мы восстановили контроль государства над комбинатом и начали реализацию программы финансового оздоровления и модернизации. Уже скоро "ЗТМК" вернет себе статус жемчужины украинской металлургии", - прокомментировал председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

Совместные действия ФГИУ и нового руководства ООО "ЗТМК" уже позволили ликвидировать коррупционные схемы, добиться разблокировки счетов предприятия, заключения прямых контрактов на поставку электроэнергии с государственными генерирующими компаниями, а также реструктуризации части имеющихся долгов.

За счет собственных средств предприятия обеспечиваются инвестиции в размере 120 млн грн в модернизацию основных фондов. Завершение постройки нового оборудования позволит увеличить объемы производства вдвое к концу 2021 года при дополнительном снижении себестоимости продукции на 15-20%.

"Справедливость и интересы государства всегда стоят выше любых частных целей и никто не может безнаказанно превращать госпредприятия на собственные коррупционные кормушки. Фонд продолжит системно бороться за права государства и наводили порядок на государственных предприятиях. Возврат ЗТМК в 100-процентную собственность государства важный шаг к экономическому росту, поскольку в перспективе мы сможем привлечь честного инвестора: который будет действительно развивать предприятие, а не уничтожать его", - подчеркнул Дмитрий Сенниченко.

Автор: Иван Бойко