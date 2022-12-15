По словам замминистра, за два прошедших года строительный реестр стал современной и безопасной ИТ-системой, принадлежащей государству.

За два года реформирования одну из самых коррумпированных сфер в Украине – строительство – постепенно превращают в одну из самых прозрачных. А законопроект 5655, принятый Верховной Радой накануне, является завершением "сложной и смелой" реформы. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

По его словам, еще два года назад строительный реестр физически находился не в Украине и в частных руках. "Любые изменения в этот реестр могли внести (и регулярно вносили) старым числом, могли запросто подменить любое разрешение или документ (что также делали регулярно), а в отдельных полях реестра даже делались заметки не двусмысленного характера", - написал Выскуб, опубликовав скриншот соответствующих сообщений в реестре.

"Получить документацию на объект или хотя бы узнать о наличии необходимых документов было нереально. И так же было нереально получить разрешение на начало строительства или сертификат о готовности объекта без взятки с конкретной "таксе" в зависимости от региона, о котором все знали и "хозяевам" этого "государственного бизнеса" это приносили несколько миллиардов грн в год", - добавил он.

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По словам заместителя министра, за два года строительный реестр стал современной и безопасной ИТ-системой, он принадлежит государству, он доступен как в форме открытых данных, где можно увидеть все объекты и документы на них, в т.ч. на карте.

"Каждое разрешение предусматривает наличие QR-кода, который в т. ч. размещается на строительной площадке для проверки законности строительства и необходимого пакета документов. Каждый документ от градостроительных условий, проекта, до сертификата имеется в единой системе и подписан КЭП уполномоченного лица для предотвращения подделок или любых манипулирований в дальнейшем. Большинство услуг уже предоставляется онлайн, а часть даже автоматически без чиновника на основании проверки данных в других реестрах и кадастрах", - отметил Выскуб.

Для завершения реформы и полной автоматизации всех процессов и услуг не хватало закона, считает он. "Закон очень смелый и реформаторский. И там действительно есть нормы, которые предусматривают передачу отдельных полномочий от чиновников (которые не имеют экспертизы и работают за мизерную плату, но делают дорогую экспертную работу) к бизнесу. Я уверен, что за этим будущее. И передача ряда функций от власти в авторизованный бизнеса с жестким контролем и ответственностью является очень эффективным инструментом для реформирования устаревшей, забюрокративованої и, в конце концов, коррумпированной системы государственного управления отдельными сферами", - подчеркнул Выскуб.

"За два года мы уже из одной из самых коррумпированных сфер в Украине - сделали одну из самых прозрачных. 5655 позволяет завершить эту сложную и смелую реформу. Надеюсь мы не упустим этот шанс!",- подытожил он.