В течение года на учет в Службе занятости встали около миллиона украинцев.

В Украине на сегодняшний день статус безработного имеют 401 тысяча человек. В течение года на учет в Службе занятости встали около миллиона украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Україна».

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«Я каждый день получаю данные от Службы занятости. По состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного имели 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч человек», - сказал он.

При этом глава Кабмина уточнил, что еще около 500 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса и программе «5-7-9».

Что этому предшествовало

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п.п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек.

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 млн человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

23 апреля 2021 года НБУ обнародовал инфляционный отчет, согласно которому НБУ ожидает, что в 2022 году уровень безработицы будет составлять 8,5%.

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Автор: Елена Коваленко