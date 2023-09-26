За неделю украинцы получили кредитов на приобретение жилья на сумму 282 млн гривень.

На прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе єОселя получили 188 украинцев на общую сумму 282 млн гривень. С начала действия программы уже 3 471 семья взяла льготные ипотечные кредиты на почти 5 млрд гривень, сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

"С начала действия программы єОселя льготные кредиты на приобретение жилья взяла уже 3471 украинская семья на общую сумму почти 5 млрд грн... Всего на прошлой неделе банки выдали украинцам ипотечных кредитов на 282 млн грн", – отметила она.

Кто может получить єОселя

Воспользоваться программой кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия.

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Для военнослужащих ВСУ по контракту, силовиков и их семей, учителей, медиков и ученых льготная ставка ипотеки составляет 3 процентов годовых.

Ставка кредитования по программе єОселя для ВПЛ, участников боевых действий, ветеранов и других граждан составляет 7 процентов.

Максимальный срок кредита – 20 лет.

Какой должен быть первоначальный взнос на ипотеку

Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Например, за жилье с общей стоимостью 1 млн гривень нужно будет внести 200 тысяч. Ежемесячный платеж по кредиту на 20 лет составит около 8000 гривень для нельготных категорий (7% годовых) и 5300 гривень для льготников (3% годовых) без дополнительных платежей по кредиту.

єОселя: условия участия

Участие в программе могут принять граждане Украины старше 18 лет на дату оформления кредита и не старше 70 лет на дату его погашения.

Кроме того, участник программы должен быть платежеспособным и не иметь собственного жилья, или оно должно быть меньше чем 52,5 м2 + 21 м2 на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами).

Вы можете получить льготную ипотеку если:

не получали компенсацию на жилье от органов государственной или местной власти;

не получали помощь как семья погибших защитников Украины;

не являетесь лицом под санкциями, не имеете судимостей за преступления против основ национальной безопасности Украины, и не являетесь членом семьи или наследником таких лиц.

Также у вас не должно быть действующих договоров ипотеки.

Как подать заявку єОселя

Подать заявку можно через приложение "Дія". В разделе "Услуги" выбрать "єОселя". Далее - выбрать из перечня свою льготную категорию (если таковая имеется) и указать семейное положение.

Если вы официально женаты или в гражданском браке, то для оформления заявления понадобится информация о вашем партнере.

Он должен считать "Дією" QR-код из вашего приложения или перейти по ссылке, которую вы ему пришлете и заполнить данные о себе.

Кроме этого, в заявлении надо будет указать данные о себе и членах семьи, жилье, которым владеете (если таковое имеется), ведомость о доходах, стоимости будущего жилья и где оно размещено. Далее - выбрать банки, с которыми планируете работать по кредиту.

По указанным данным "Дія" сформирует ваше заявление. Проверьте информацию и подпишите "Дія.підписом". После этого заявление поступит в избранные банки и в течение суток вы получите предложения кредитования от них.

Для дальнейшего сотрудничества надо выбрать одно из самых выгодных предложений.

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