На прошлой неделе кредиты на приобретение жилья по программе єОселя получили 188 украинцев на общую сумму 282 млн гривень. С начала действия программы уже 3 471 семья взяла льготные ипотечные кредиты на почти 5 млрд гривень, сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.
"С начала действия программы єОселя льготные кредиты на приобретение жилья взяла уже 3471 украинская семья на общую сумму почти 5 млрд грн... Всего на прошлой неделе банки выдали украинцам ипотечных кредитов на 282 млн грн", – отметила она.
Кто может получить єОселя
Воспользоваться программой кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, которые не имеют в собственности жилья или хотят улучшить его условия.
Для военнослужащих ВСУ по контракту, силовиков и их семей, учителей, медиков и ученых льготная ставка ипотеки составляет 3 процентов годовых.
Ставка кредитования по программе єОселя для ВПЛ, участников боевых действий, ветеранов и других граждан составляет 7 процентов.
Максимальный срок кредита – 20 лет.
Какой должен быть первоначальный взнос на ипотеку
Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Например, за жилье с общей стоимостью 1 млн гривень нужно будет внести 200 тысяч. Ежемесячный платеж по кредиту на 20 лет составит около 8000 гривень для нельготных категорий (7% годовых) и 5300 гривень для льготников (3% годовых) без дополнительных платежей по кредиту.
єОселя: условия участия
Участие в программе могут принять граждане Украины старше 18 лет на дату оформления кредита и не старше 70 лет на дату его погашения.
Кроме того, участник программы должен быть платежеспособным и не иметь собственного жилья, или оно должно быть меньше чем 52,5 м2 + 21 м2 на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами).
Вы можете получить льготную ипотеку если:
- не получали компенсацию на жилье от органов государственной или местной власти;
- не получали помощь как семья погибших защитников Украины;
- не являетесь лицом под санкциями, не имеете судимостей за преступления против основ национальной безопасности Украины, и не являетесь членом семьи или наследником таких лиц.
Также у вас не должно быть действующих договоров ипотеки.
Как подать заявку єОселя
Подать заявку можно через приложение "Дія". В разделе "Услуги" выбрать "єОселя". Далее - выбрать из перечня свою льготную категорию (если таковая имеется) и указать семейное положение.
Если вы официально женаты или в гражданском браке, то для оформления заявления понадобится информация о вашем партнере.
Он должен считать "Дією" QR-код из вашего приложения или перейти по ссылке, которую вы ему пришлете и заполнить данные о себе.
Кроме этого, в заявлении надо будет указать данные о себе и членах семьи, жилье, которым владеете (если таковое имеется), ведомость о доходах, стоимости будущего жилья и где оно размещено. Далее - выбрать банки, с которыми планируете работать по кредиту.
По указанным данным "Дія" сформирует ваше заявление. Проверьте информацию и подпишите "Дія.підписом". После этого заявление поступит в избранные банки и в течение суток вы получите предложения кредитования от них.
Для дальнейшего сотрудничества надо выбрать одно из самых выгодных предложений.