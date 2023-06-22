Большинство потенциальных заемщиков интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 м кв. до 70 м кв. в новостройках крупных городов.

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" заработала в жилых объектах на этапе строительства. Об этом заявил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Отмечается, что в настоящее время уже заключено первое соглашение на сумму 2,2 млн грн сроком на 20 лет по процентной ставке 3%. Первый взнос составил 28% стоимости квартиры (более 863 тыс. грн), а ежемесячные выплаты по кредиту ориентировочно составят 14,7 тыс. грн. Площадь приобретенной по программе "еоселя" квартиры составляет 87,6 м кв., а запланированный ввод в эксплуатацию жилого комплекса - I квартал 2024 года.

По словам Парцхаладзе, участницей программы "єОселя" стала 36-летняя доцентка Киевского технического университета Украины "КПИ им. Игоря Сикорского", семья которой до начала вражеской агрессии жила в г. Ирпень. Но в результате боевых действий ее квартира была полностью разрушена.

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По данным эксперта, большинство потенциальных заемщиков (а это более 60%) интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 м кв. до 70 м кв. в новостройках Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Луцка и ряде других украинских городов.

По словам председателя правления компании "Укрфинжилье" Евгения Мецгера, с 1 октября 2022 года возглавляемая им компания выдала более 1390 ипотечных кредитов для приобретения уже введенного в эксплуатацию жилья на сумму почти 1,9 млрд грн ипотечных кредитов.

"За время работы программы мы видим, что жилье в новостройках популярно среди граждан - 31% клиентов приобрели свои квартиры именно там. Убежден, кредитование объектов незавершенного строительства даст существенный толчок рынку и, как следствие, будет способствовать экономическому развитию государства", - сказал он.

Заместитель председателя совета директоров Конфедерации строителей Украины и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что потенциал государственной программы льготного ипотечного кредитования на первичном рынке составляет 3-4 тыс. сделок, а это около 40% от общего количества кредитов, запланированных по программе "еоселя" до конца текущего года.

При этом, по его словам, успешный опыт льготной ипотеки в возводимых объектах будет стимулировать дальнейший рост спроса на первичном рынке минимум на 10-15% до конца 2023 года.

Программа "єОселя" - что о ней известно

Как сообщал УНИАН, Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" стартовала 1 октября 2022 года для четырех категорий граждан. По условиям программы, льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья могут получить военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, ученые.

Подать заявку на ипотеку по программе "єОселя" можно в приложении "Дия".

Ожидается, что во втором этапе программы доступной ипотеки смогут принять участие все украинцы. Ипотечные кредиты для них будут доступны под 7% годовых.

В то же время участники рынка ранее отмечали, что реализация программы "єОселя" потребует по меньшей мере 20-25 млрд грн, тогда как сейчас на льготную ипотеку от октября 2022 года направлено лишь чуть более 1,3 млрд грн.

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