Апелляционный суд отменил решение о противоправности вынесения выговора и объявления недоверия первой заместительнице главы НБУ.

Шестой апелляционный админсуд отменил решение Окружного админсуда Киева от 2 апреля 2021 года (по делу №640/32687/20) о признании противоправным вынесение Советом Национального банка Украины выговора и объявление недоверия Екатерине Рожковой.

11 августа суд удовлетворил апелляционную жалобу Нацбанка, а производство по этому делу закрыл, пишет Finbalance. Таким образом, выговор первой заместительнице главы НБУ признан законным.

Основанием для решений Совета НБУ было интервью Рожковой, которое, по выводам Совета, негативно повлияло на имидж Национального банка и нарушало стратегию коммуникаций Нацбанка, в частности, политику "единого голоса" (One voice policy).

Рожкова и Сологуб: выговор Совета НБУ

В октябре 2020 года Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде Якова Смолия, уволенного летом.

Впоследствии правление Национального банка изменило структуру регулятора и лишило Рожкову полномочий по регулирование банковской сферы.

Автор: Иван Бойко