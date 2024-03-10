Американцы отмечают улучшение экономической ситуации, но оставляют без изменений оценку управления экономикой президентом США.

Американцы все больше довольны экономикой, но неохотно отдают должное Джо Байдену, что подчеркивает вызовы перед президентом США в избирательном противостоянии Дональду Трампу, пишет Financial Times со ссылкой на опрос FT-Michigan Ross.

Так, почти половина американских избирателей заявили, что сейчас живут "комфортно" или способны "покрывать расходы с небольшим остатком". Показатель – 48%, зафиксированный в марте, по сравнению с 43% в ноябре 2023 года.

Аналогично, 30% респондентов оценили общее экономическое положение США как "отличное" или "хорошее" в марте, по сравнению с 21% в ноябре. В противоположность этому, рейтинг одобрения работы Байдена по управлению экономикой в марте остался неизменным с ноября и составил лишь 36%, тогда как 59% не одобряли ее.

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"Это плохая новость для президента Байдена, поскольку больше избирателей негативно оценивают его экономическую деятельность, чем положительно. Его кампанию должно беспокоить то, что независимые избиратели, которые могут решить судьбу выборов, оценивают его деятельность еще хуже", – отметил профессор Школы бизнеса Росса при Мичиганском университете Эрик Гордон.

Отмечается, что мрачные результаты опросов появились как раз тогда, когда президент начинает свою предвыборную кампанию, которая частично базируется на экономическом буме в США во время его пребывания в должности.

Рост экономики США в прошлом году был самым сильным среди всех крупных развитых стран, а инфляция снижалась быстрее. Безработица остается на рекордно низком уровне.

"Ни месседжи господина Байдена, ни данные не склонили многих избирателей на его сторону", – сказал Гордон.

Инфляция остается самым большим источником стресса для 80% избирателей, что лишь немного меньше, чем 82% в ноябре.

Возможным положительным моментом для Байдена стало то, что респонденты, скорее всего, обвиняют "крупные корпорации, которые пользуются преимуществами инфляции" в росте цен за последние шесть месяцев.

Опрос показал, что Трамп сохранил значительное преимущество среди избирателей в вопросе экономики: 40% заявили, что доверяют его управлению, по сравнению с 34% Байдена. Каждый пятый сказал, что не доверяет ни тому, ни другому. Среди тех, кто называет себя независимыми, только 16% сказали, что доверяют Байдену больше, чем Трампу в вопросах экономики, тогда как 29% отдали предпочтение Трампу.

Взгляды независимых создают проблему для Байдена, который должен убедить колеблющихся избирателей в критически важных штатах, которые являются ареной битвы, проголосовать за него снова, чтобы выиграть переизбрание, пишет издание.

Опрос FT-Michigan Ross был проведен в режиме онлайн с 29 февраля по 4 марта среди 1010 зарегистрированных избирателей по всей стране и имеет погрешность плюс-минус 3,1 п. п.

Президентская гонка в США

Предвыборные перипетии набирают обороты в США. 5 марта действующий президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз от своих партий в 15 штатах во время супервторника. Соперница Трампа от Республиканской партии Никки Хейли официально объявила о завершении президентской кампании в США.

Трамп также вызвал президента США Джо Байдена на дебаты, несмотря на то, что ранее он сам уклонялся от ряда республиканских праймериз. К тому же Скандальный экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп назвал действующего президента Байдена "идиотом".

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