Во время своей речи скандальный политик также упомянул о диктаторе Путине.

Скандальный экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп назвал действующего президента Джо Байдена "идиотом".

Об этом Трамп заявил в речи во время встречи со сторонниками в Джорджии. Он обвинил Байдена в том, что он не способен гарантировать США безопасность.

"Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", - заявил Трамп.

Выборы президента США - последние новости

Дональд Трамп станет главным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его последняя соперница Никки Хейли выходит из гонки.

Хейли, 52-летняя бывшая губернатор Южной Каролины, представляла себя как твердую консерваторку и более молодую альтернативу Трампу, которому 77 лет.

Также УНИАН сообщал, что Джо Байден и Дональд Трамп побеждают от своих партий в Супервторник. Это день, в который внутрипартийные выборы проходят сразу в 15-ти штатах.

В результате голосования должно стать понятно, кто будет кандидатами от республиканцев и демократов на президентских выборах в ноябре.

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