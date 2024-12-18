Отмечается, что венгерские компании могут выиграть от мира в Украине и потепления отношений с Москвой.

Венгерские компании, в отличии от своих коллег в других странах Европы, не боятся президентства Дональда Трампа. Новый президент США может вдохнуть жизнь в задыхающуюся венгерскую экономику и ее фондовый рынок.

Издание Bloomberg пишет, что если Трампу удастся быстро добиться прекращения войны между Россией и Украиной, то акции венгерских компаний значительно выраситут.

Война усилила геополитические риски и привела к снижению стоимости акций по всей Восточной Европе. В отличие от подавляющего большинства европейских компаний, крупнейшие компании венгерского рынка, как OTP Bank Nyrt, производитель лекарств Richter Gedeon Nyrt и нефтяная группа Mol Nyrt, не разорвали связи с Москвой, из-за чего могут извлечь выгоду из любого потепления в отношениях и подъема российской экономики.

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Не все в Будапеште с оптимизмом смотрят на возвращение Трампа, особенно, будет ли он достаточно реальных инвестиций, чтобы помочь больной экономике Венгрии. Еще одним препятствием является относительно небольшой размер будапештского фондового рынка, рыночная капитализация которого составляет около 41 миллиарда долларов - меньше, чем у рынков Румынии, Колумбии, Пакистана, Казахстана и Египта. Только пять зарегистрированных на рынке компаний стоят не менее 1 миллиарда долларов.

Венгерская телекоммуникационная компания, на которую положили глаз Трамп и Маск, олицетворяет собой бизнес-модель Орбана. Компания 4iG управляется союзниками премьера и развивается за счет приобретений, поддерживаемых правительством, государственных контрактов и субсидированных долговых обязательств. Тем не менее иностранные инвесторы владеют менее чем 1% акций компании из-за сомнительной прозрачности. По сравнению с почти 20% акций OTP, 40% акций Richter и 60% акций Mol.

По словам портфельного менеджера East Capital Эгле Фредрикссона, даже с учетом потенциального "попутного ветра" от Трампа, венгерский фондовый рынок все еще сталкивается с последствиями многолетней политики Орбана, включая борьбу за финансирование со стороны ЕС, а также свободную фискальную политику, что негативно сказалось на стабильности форинта.

Петер Кисс, глава отдела управления портфелями венгерского подразделения Amundi SA отметил, что даже если пошлины Трампом, раскачают Европу и ослабят валюты континента, крупнейшие венгерские акции останутся относительно защищенными, поскольку большую часть своих доходов они получают от соседних стран на востоке и юге Европы.

Ролло Роскоу, управляющий фондами EM в Schroders Plc в Лондоне, говорит, что многое зависит от того, какого типа мир будет достигнут. Если он будет включать в себя сильные гарантии безопасности для Украины, которые предотвратят возобновление войны, то это будет положительным фактором в краткосрочной и в долгосрочной перспективе, а вот слабая сделка станет долгосрочным негативным фактором.

Трамп - угроза для Европы

Издание Reuters писало, что победа Дональда Трампа может стать политическим благом для венгерского лидера Виктора Орбана, но в экономическом плане – это плохая новость для Будапешта. Новый президент США усиливает инфляционные риски.

При этом эксперты Bank of America считают, что инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Трампа. Они прогнозируют 5% падение валют развивающихся рынков в первой половине 2025 года.

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