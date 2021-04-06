Профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет.

Скончался профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл, известный миру как автор единой европейской валюты.

Манделл скончался в возрасте 88 лет 4 апреля в Италии, где жил последние годы, сообщает Forbes.

Читайте такжеВ Украине перестал дорожать доллар: курс в обменниках

Роберт Манделл — идейный вдохновитель единой европейской валюты.

Исследования Манделла, которого называют «отцом евро», помогли заложить основу для валюты, созданной в 1999 году.

Также он поддерживал создание общеевропейского экономического и валютного союза.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой необходимы гибкие рынки, в том числе свободное передвижение рабочей силы и капитала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко