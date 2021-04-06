Скончался профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл, известный миру как автор единой европейской валюты.
Манделл скончался в возрасте 88 лет 4 апреля в Италии, где жил последние годы, сообщает Forbes.
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Роберт Манделл — идейный вдохновитель единой европейской валюты.
Исследования Манделла, которого называют «отцом евро», помогли заложить основу для валюты, созданной в 1999 году.
Также он поддерживал создание общеевропейского экономического и валютного союза.
В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой необходимы гибкие рынки, в том числе свободное передвижение рабочей силы и капитала.
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