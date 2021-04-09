В Укравтодоре выделяют 5 основных новаций, которые начались еще в 2020-м и будут продолжены в ближайшие годы, сопровождая выполнение президентской программы «Большая стройка».

Укравтодор готовит ряд проектов, которые позволят внедрять реформы и минимизировать коррупционные риски в дорожной отрасли. Среди них - большой антикоррупционный проект с ЕБРР, перевод всей документации в электронный формат и либерализация ценообразования.

Об этом пишет ЦТС.

"Фундаментальные изменения в области будут внедряться по принципу стран ЕС на основе успешных кейсов западных партнеров. В частности, ключевые реформы будут реализовываться при поддержке ЕБРР", - рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

В Укравтодоре выделяют 5 основных новаций, которые начались еще в 2020-м и будут продолжены в ближайшие годы, сопровождая выполнение президентской программы «Большая стройка». Прежде всего, это большой антикоррупционный проект при поддержке ЕБРР. Завершение и утверждение Плана антикоррупционных мероприятий запланировано на июль этого года, имплементация - на 2021-2023 годы.

Среди других мер, которые планирует внедрять Укравтодор для борьбы с коррупцией - перевод всей документации в электронный формат, создание открытых реестров АБЗ, калькулятор расчета опыта подрядчика, а также либерализация ценообразования.

Следующая новация - новая методология закупок, которую Укравтодор представил в прошлом году. Новые правила призваны предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать "тендерным троллям", которые умышленно блокируют проведение важных для страны госзакупок работ и услуг, связанных с дорожным строительством.

Еще одна из целей Укравтодора - создать равные условия для бизнеса. По словам Кубракова, для иностранных компаний основным барьером сегодня являются советские сметы. Планируется, что индивидуальные сметные нормы, как и формы КБ-2в, КБ-3, должны уйти в прошлое, открыв двери для новых технологий и прозрачности отрасли.

Одна из внутренних реформ Укравтодора - запуск системы E-Road, в которой областные службы автодорог ежедневно отчитываются о проделанной работе. Как отмечается в статье, задача на ближайшее время - сделать эту платформу публичной.

Особую роль в Укравтодоре также отводят госпредприятию "ГосдорНИИ". Главной задачей ГП на этот год является нормативно-методическое сопровождение ключевых реформ отрасли и имплементация европейских норм и стандартов.

Как сообщал координатор программы «Большая стройка», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году будет восстановлено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений по всей стране.

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Автор: Иван Бойко