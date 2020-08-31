В Украине разрабатывается законодательство, позволяющее создать виртуальную экономическую зону, которая должна привлечь больше IT-бизнеса в страну.
Об этом во время сегодняшнего заседания Согласительного совета в парламенте заявил первый заместитель лидера фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко.
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«Готовится законодательство о так называемой «Дія-сity». Это как бы виртуальная экономическая зона, которая позволит привлечь еще больше IT-бизнеса в Украину и делать нашу страну еще более конкурентоспособной в этом плане», - сказал он.
"Виртуальная экономическая зона позволит привлечь еще больше IT-бизнеса в Украину", - отметил Корниенко.
Хронология событий
- 3 августа 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации разрабатывает единую онлайн-платформу взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества "ВзаємоДія", целью которой является внедрение онлайн-инструментов взаимодействия граждан и власти.
- 23 июля 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации работает над внедрением финансового мониторинга виртуальных активов, который будет необходим в случае легализации Верховной Радой таких активов.
- 21 апреля Министерство цифровой трансформации запустило официальный веб-сайт company.diia.gov.ua государственной IT-компании Diia Company.
- В начале апреля Минцифры запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».
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