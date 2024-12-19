Показатель роста вновь созданных ФОП превышает показатель закрытых почти на 92 тысячи.

Количество новых физических лиц-предпринимателей с начала года значительно возросло. За последние два месяца количество вновь созданных ФОПов увеличилось на 7 тысяч по сравнению с закрытыми.

Об этом написал в своем Telegram народный депутат Даниил Гетманцев, комментируя новость о массовом закрытии ФОП якобы из-за повышения налогов с декабря.

"Относительно новости о тысячах ФОПов, которые закрылись в результате принятия ресурсного закона о финансировании армии. За 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось", - написал он.

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По данным нардепа, по состоянию на 1 декабря количество ФОП составляет 2,077 млн, из них зарегистрированных в этом году 272,9 тысяч, что больше по сравнению с началом года на 83,6 тыс. человек.

Гетманцев отметил, что показатель роста вновь созданных ФОПов превышает показатель прекращенных почти на 92 тысячи человек. А за последние 2 месяца количество вновь созданных ФОПов увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составило 47,7 тысячи плательщиков против 40,7 тысячи прекращенных ФОПов.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса", - отметил депутат.

ФЛП в Украине - последние новости

Платформа "Опендатабот" в сентябре сообщала, что за 8 месяцев 2024 года украинцы открыли почти 194 тысячи новых ФОП. За этот же период закрылось чуть более 120 тысяч ФОПов. Более трети новых дел закрываются в первый год работы.

18 декабря "Опендатабот" сообщили о том, что в Украине после подписания президентом Владимиром Зеленским закона о налогах всего закрылось 22,5 тысячи ФЛП. В то же время не было приведено данных о том, сколько за этот период было открыто ФОП.

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