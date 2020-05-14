В Швеции впервые использовали водород вместо газа для производства стали

По предварительным оценкам экспертов, новая технология позволит сокращать выбросы углекислого газа на 20 тысяч тонн ежегодно.

Шведский производитель стальных изделий использовал водород вместо сжиженного нефтяного газа для повторного нагрева стали перед прокатом.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

Технологию, которая призвана сократить углеродный след в металлургии, испытала компания Ovako совместно с Linde Gas".

"Это серьезный прогресс для металлургической промышленности - впервые водород использовался для нагрева стали в имеющихся условиях производства, - заявил Горан Нистрем, вице-президент по маркетингу и технологий. - Испытания показали, что водород можно применять просто и гибко, не снижая качества стали и существенно снижая углеродный след".

Компания убеждена, что сможет внедрить водородный нагрев на всех своих прокатных станах. Сейчас специалисты Оvako оценивают, во сколько обойдется реализация этого нововведения.

По предварительным оценкам экспертов, новая технология позволит сокращать выбросы углекислого газа на 20 тысяч тонн ежегодно.