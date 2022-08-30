Украина и Польша договорились о создании трубопровода для транспортировки растительного масла.
Об этом сообщает "Польское радио".
Страны будут совместно работать над проектом трансграничного трубопровода, по которому украинские растительные масла будут доставляться в порт Гданська.
Польская сторона согласилась подписать меморандум с украинской о разработке проекта. Он будет заключен на три года с автоматическим продлением еще на три.
Обе страны сформируют рабочую группу, которая представит возможные варианты проекта.
"Реализация меморандума будет способствовать частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности развивающихся стран, которым угрожает голод. Следовательно, это должно снизить миграционное давление на Европу", - отмечается в сообщении.
Напомним, сейчас Украина экспортирует подсолнечное масло через зерновой коридор.