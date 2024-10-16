Андрей Пышный отметил, что изучается опыт по урегулированию рынка виртуальных активов.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил позицию регулятора относительно криптовалют. Он отметил, что единственным законным средством платежа является гривна.

"Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа. Работаем ли мы над этим вызовом? Да, работаем", - заявил Пышный интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он указал, что изучается опыт по урегулированию рынка виртуальных активов. По его словам, после введения лимита в размере 150 тысяч в месяц недобросовестные лица будут активнее использовать криптоактивы в своей незаконной деятельности.

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"Я понимаю, что это требует от нас и от других стейкхолдеров ответной реакции. В частности, с нашей стороны мы усилили регуляции относительно фактов безлицензионной деятельности, которая часто связана с функционированием именно рынка виртуальных активов", - подытожил Пышный.

Криптовалюта в Украине - послдение новости

В апреле 2023 года Европейский парламент поддержал первый перечень правил Евросоюза по регулированию рынков криптоактивов MiCA.

Согласно принятым правилам, фирмы, производящие и торгующие криптоактивами, должны иметь лицензию Национального регулирующего органа. Регламент MiCA предусматривает защиту инвесторов и потребителей в странах ЕС, а также поддержку стабильности и прозрачности в криптоиндустрии.

17 апреля первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина планирует принять европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.

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