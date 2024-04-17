Законодательство Украины, как кандидата в члены ЕС, должно быть адаптировано к нормам MiCA.

Украина, как кандидат в члены Евросоюза, планирует принять европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время встречи Региональной консультативной группы Совета по финансовой стабильности Европы, сообщила пресс-служба регулятора.

Она отметила, что криптоиндустрия, которая имеет все большее влияние на финансовые рынки, требует унифицированного регулирования, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA).

"Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом", – сказала Рожкова.

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Что предусматривает регламент MiCA

Как писал УНИАН, в апреле 2023 года Европейский парламент поддержал первый перечень правил Евросоюза по регулированию рынков криптоактивов – Markets in Crypto Assets (MiCA).

Согласно принятым правилам, фирмы, производящие и торгующие криптоактивами, должны иметь лицензию Национального регулирующего органа. Это дает им разрешение на обслуживание клиентов в блоке из 27 стран-членов. Регламент MiCA предусматривает защиту инвесторов и потребителей в странах Евросоюза, а также поддержку стабильности и прозрачности в криптоиндустрии.

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