Вместо запланированных 100 учебных заведений будут построены 130.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев заявил, что в части строительства школ программа "Большая стройка" по итогам 2020 года будет перевыполнена на треть, вместо запланированных ста учебных заведений будут построены 130.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"По плану до конца года должны быть завершены 100 школ, 100 детских садов и 100 спортивных объектов по всей Украине. Можно говорить о первом достижении программы: сто школ завершены, что является полным выполнением первоочередного плана. Создано более восьми тысяч ученических мест. В целом, мы планируем перевыполнить эту программу в части школ и планируем построить еще дополнительно 30 школ. Это будет сделано в этом году", - сказал он.

По его словам, в рамках программы "Большая стройка" к реконструкции были подготовлены около 600 объектов: школы, детсады, спортивные площадки, приемные отделения медицинских учреждений.

Что этому предшествовало

С марта в Украине продолжается проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

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Автор: Анна Бредихина