По крайней мере одно судно, попавшее под санкции, достигло одного из частных китайских причалов.

Частные терминалы в Китае принимают нефть с танкеров, находящихся под санкциями США. Крупнейшие в стране покупатели иранской и российской нефти нашли способы обойти крупных портовых операторов, которые побаиваются санкций.

Издание Bloomberg пишет, что Дунъин, расположенный в восточной провинции Шаньдун, стал ключевым портом приема нефти после того, как государственная компания Shandong Port Group продала по крайней мере один терминал частному лицу.

Танкер Si He, попавший под санкции 10 января, выгрузил более 744 000 баррелей российской нефти ESPO в Дунъине на прошлой неделе.

Видео дня

Появились и другие "горячие точки", в том числе независимый причал в Яншане, к югу от Шанхая, и терминал в южном порту Хуэйчжоу, который в прошлом месяце принял партию иранской нефти.

Частные причалы получили популярность после того, как в прошлом месяце Shandong Port Group призвала операторов отказываться от танкеров из "черного списка", отреагировав на усиление контроля со стороны Вашингтона.

Опираясь на эти варианты, так называемые "чайниковые" нефтеперерабатывающие компании могут продолжать принимать дешевую сырую нефть, защищая при этом китайских логистов и крупных НПЗ.

Закупки Китаем нефти из России и Ирана составили четверть от общего объема импорта в 2024 году, согласно расчетам Bloomberg. Однако ужесточение ограничений, введенное Вашингтоном в конце прошлого года, осложнило торговлю и заставило покупателей проявлять изобретательность, чтобы сохранить доступ к дешевой нефти.

Экспорт российской нефти - последние новости

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток для транспортировки нефти в Китай. В результате плата за перевозку российской нефти еще больше выросла.

Позже стало известно, что торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась, потому что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, а порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

Вас также могут заинтересовать новости: