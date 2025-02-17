По словам президента, за столом переговоров должны быть те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, оказание помощи, остановку Путина и инвестирования в восстановление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будет ли Китай за возможным столом переговоров о завершении полномасштабной войны России против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на этот вопрос глава государства ответил во время общения с журналистами в режиме видеовключения из Абу-Даби.

В частности, у него спросили, рассматривает ли Украина привлечение Китая к мирным переговорам после встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибиги с министром иностранных дел КНР Ван И в Мюнхене.

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"Важно нам говорить и привлекать Китай. Способствовать давлению на Путина (российского диктатора Владимира Путина - УНИАН), чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется впервые, заинтересованность Китая. И я думаю, что это в большинстве своем благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы. Мы не можем быть против того, когда страны, особенно, когда страны глобального юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине, и давить на Россию закончить войну", - сказал Зеленский.

Президент считает, что встреча с Ван И была важной.

"За этой встречей может быть продолжение диалога на другом уровне", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, у Зеленского спросили, может ли быть Китай за столом переговоров о прекращении войны России против Украины.

"Мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но, за столом переговоров - в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность, как за гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", - подчеркнул президент.

Встреча Ермака и Сибиги с главой МИД Китая - что известно

Как известно, 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига провели встречу с министром иностранных дел КНР Ван И.

Руководитель Офиса Президента и министр иностранных дел рассказали об украинском видении путей достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Они отметили, что Китай является глобальным игроком, роль которого в достижении мира чрезвычайно важна.

Ван И подчеркнул, что Украина должна быть стороной любых потенциальных мирных переговоров и также важно участие Европы в них.

Ранее Ван И заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине. Он отверг возможность того, что Китай для давления на Россию сократит импорт российского газа.

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