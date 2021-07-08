В конце июня работодатели предлагали работу 12840 украинцам, при том, что в конце мая было только 7667 вакансий.

Украинских специалистов наиболее востребованных специальностей все активнее приглашают на работу в страны Евросоюза.

Об этом сообщает opendatabot.

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В июне в странах Евросоюза был зафиксирован пик востребованности украинских трудовых мигрантов.

В частности, произошел рост количества вакансий почти в 2 раза.

В конце июня работодатели предлагали работу 12840 украинцам, при том, что в конце мая работу предлагали только по 7667 вакансиям.

Какие страны приглашают украинцев:

Польша,

Чехия,

Германия,

Литва,

Латвия.

Самые востребованные специальности:

сантехники,

электрики,

сварщики,

разнорабочие,

упаковщики,

швеи,

повара,

сиделки,

водители.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, по разным оценкам сегодня за границей работают 3-5 млн украинцев.

Украинцы в Польше: что необходимо знать

По официальным данным, в Польше продолжает расти количество легально трудоустроенных работников. По-прежнему большая часть из них - украинцы.

По состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев.

Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем до пандемии, в феврале 2020 года.

По состоянию на 8 февраля 2021 года в Польше вырос спрос за заробитчан из Украины. В первую пятерку востребованных специальностей вошли специалист по автоматике, кровельщик, слесарь, техник дорожного строительства и техник-программист.

По состоянию на 21 мая 2021 года Польша ослабила карантинные требования для сезонных рабочих из Украины.

По состоянию на 6 июля 2021 года Польша на треть увеличила количество вакансий для украинских заробитчан.

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Автор: Елена Коваленко