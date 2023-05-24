Тираж маркового листа составляет 300 тысяч экземпляров. Купить новинку можно в отделениях, филателистических точках и интернет-магазине "Укрпочты".

Почтовый оператор "Укрпочта" сегодня, 24 мая, ввел в обращение новую почтовую марку "Мир - высшая ценность человечества".

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", на почтовой марке изображена работа "Peace" ("Мир") харьковчанки Марии Сусловой, которая заняла второе место на престижном европейском конкурсе эскизов PostEurop.

Отмечается, что марковый лист выполнен в формате сцепки из 2-х марок. Тираж сцепки-300 тысяч экземпляров. Количество сцепок в листе - 3 (6 марок).

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Приобрести выпуск уже можно в отделениях, филателистических точках и в интернет-магазине "Укрпочты".

В мае "Укрпочта" презентовала несколько марок

Как сообщал УНИАН, 9 мая "Укрпочта" представила почтовую марку этого года по программе "Europa" - "Мир - наивысшая ценность человечества" в честь Дня Европы.

Также 9 мая, почтовый оператор запустил в обращение почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". Состоит набор из блока марок, конверта и трех карточек: "Государственная пограничная служба Украины", "Национальная полиция" и "Национальная гвардия Украины".

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