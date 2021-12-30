Большинство украинцев хотели бы вложиться в тысячу гривень.

В этом году украинцы начали экономить на новогодних подарках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, большинство украинцев хотели бы вложиться в тысячу гривень. Многие готовы потратить эту сумму на вкусности.

Кроме того, украинцы готовы потратить деньги на игрушки. Так на игрушки, детские товары и косметику готовы потратить деньги 32% процента опрошенных.

26% опрошенных украинцев готовы купить одежду. Потратить деньги на сувениры готовы 23% опрошенных украинцев.

Многие украинцы также признались, что зачастую делают спонтанные покупки перед Новым годом.

Сколько потратят депутаты:

29 декабря 2021 года народные избранники рассказали о планах на Новый год и Рождество, а также о том, какую сумму ни готовы потратить на празднование.

Прогноз на новогодний стол:

Пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" сообщила о том, что стоимость новогоднего стола-2022 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 8,1% и составит 1844,74 грн.

По словам экспертов, за месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью стоило украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн.

Согласно исследованию ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" новогодний стол-2022 для семьи из 3-4 человек обойдется в среднем в 1160 гривень, что на 14% дороже, чем в прошлом году.