По словам экспертов, за месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью стоило украинцам 209,9 грн

Новогодний стол-2022 для семьи из 3-4 человек обойдется в среднем в 1160 гривень, что на 14% дороже, чем в прошлом году.

Об этом говорится в исследовании ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", сообщает Agroportal.ua.

Читайте такжеВ Украине перед Новым годом подорожает ряд продуктов: какими будут новые цены

Расчет стоимости новогоднего меню делался с учетом следующих основных новогодних блюд:

• салат "Оливье";

• салат "Селедка под шубой";

• бутерброды с икрой и шпротами;

• нарезка из сыра и колбасы;

• запеченная курица;

• запеченная буженина;

• картофельное пюре;

• шампанское;

• мандарины.

Согласно подсчетам, традиционные салаты добавили в цене около 15 гривень. Красная икра обойдется на 30 гривень дороже, чем в прошлом году, также подорожала мясная нарезка, фрукты и алкоголь.

Предыдущий прогноз:

Пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" сообщила о том, что стоимость новогоднего стола-2022 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 8,1% и составит 1844,74 грн.

По словам экспертов, за месяц до новогодних и рождественских праздников приготовить 3 килограмма оливье на семью стоило украинцам 209,9 грн, тогда как по состоянию на 1 декабря 2020 года стоило 173,5 грн.