Образцом среди постсоветских стран является Эстония, которая находится в экономически самой свободной группе с 2000 года.

В рейтинге экономических свобод Украина поднялась с 138 на 131 место, однако остается единственной экономически несвободной европейской страной в списке.

Об этом сообщает Fraser Institute.

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Украина выделена на карте красным цветом наряду с африканскими странами, Ираком, Ираном, Китаем, Индией и Венесуэлой, которая оказалась на последнем, 162 месте.

Самым высоким уровень экономической свободы Украины был в 2011 и 2012 годах, однако за всю свою историю страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран. Соседями по рейтингу Украины являются Пакистан (129), Тунис (130) и Таджикистан (132).

Традиционно, всемирный рейтинг экономической свободы возглавили Гонконг и Сингапур.

Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до уровня преимущественно свободных стран, где находится и сейчас. Однако ее позиции ухудшились, с 59 по 77 место в рейтинге.

Россия долго считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Но в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла из четвертого квартиля в третий, где и остается до сегодня (89-е место в мире).

Образцом среди постсоветских стран является Эстония, которая находится в экономически самой свободной группе с 2000 года. А стартовала она в рейтинге со второго квартиля (преимущественно свободные страны) в результате либеральных реформ, проведенных в 90-е годы.

Хронология событий

В феврале 2017 года Украина опустилась на 4 позиции в рейтинге экономических свобод, заняв 166 место из 178.

В июне 2017 года Украина заняла 60-е место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик.

В 2016 году Украина заняла 59-е место в рейтинге конкурентоспособных экономик мира.

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Автор: УНИАН