Расходы на CBAM-сертификаты будут делать украинский экспорт неконкурентоспособным.

Уплата экологической пошлины СВАМ на общих условиях приведет к окончательной потере конкурентоспособности украинскими производителями. Поэтому правительству нужно начать переговоры о присоединении к СВАМ на декларативных условиях - то есть, подавать отчетность, но без уплаты пошлины. Об этом заявила директор Ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка.

Она напомнила, что механизм углеродной корректировки импорта (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) начал действовать с 1 октября 2023 года в тестовом режиме, без оплаты за сертификаты CBAM. С 2026 года импортерам нужно будет покупать CBAM-сертификаты.

"По предварительным расчетам, с учетом актуальной цены тонны СО2 на рынке ЕС, дополнительная нагрузка на украинского производителя при экспорте 1 млн т цемента составит около €10 млн", - говорит Крипка.

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Она подчеркнула: расходы на CBAM-сертификаты будут делать украинский экспорт неконкурентоспособным в условиях военного положения и невозможности во время войны провести модернизацию отечественных предприятий, чтобы сравняться в выбросах углерода с европейскими компаниями. Поэтому необходимо апеллировать к норме о форс-мажоре, которая содержится в законодательстве ЕС.

"Согласно части 7 статьи 30 Регламента CBAM: "Если произошло непредсказуемое, исключительное и неспровоцированное событие, которое находится вне контроля одной или более третьих стран, на которые распространяется действие CBAM, и это событие имеет разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры такой страны или стран, Комиссия оценивает ситуацию и представляет Европейскому парламенту и Совету отчет, определив необходимые временные меры для преодоления этих исключительных обстоятельств", - указала Крипка.

Одним из таких подходов может быть применение декларативного подхода к товарам, импортируемым из Украины в ЕС и подпадающим под действие CBAM. То есть, фактически это будет тот же самый подход, как и для остальных стран, но без взимания платы за выбросы, что является критически важным для украинской промышленности.

"Использование декларативного принципа CBAM к украинскому производителю поможет частично аккумулировать ресурсы после окончания войны, направив их на решение вопросов общегосударственной цепи декарбонизации. Мы обратились к Правительству о проведении переговоров с Еврокомиссией относительно применения декларативного метода CBAM для Украины на период военного положения и несколько лет на период восстановления. Мы получили ответ от Минэкономики, что переговорный процесс начался", - резюмировала Крипка.