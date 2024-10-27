Эксперт отметила, что этот налог является элементом ведения торговых войн.

Европейский союз декларирует введение экологического налога СВАМ как механизм защиты окружающей среды, но на самом деле он также является элементом ведения торговых войн, и с его помощью ЕС планирует защитить свой рынок от более дешевой продукции. Поэтому Украина должна отстаивать свои позиции и добиться отсрочки в уплате этого налога. Такое убеждение высказала заместитель директора Европейской бизнес ассоциации (EBA) Светлана Михайловская на круглом столе в GMK Center.

"Процессы СВАМ обсуждаются не только в Украине, но и в других странах мира. И мне очень понравилось высказывание Джозефа Стиглица, американского политического аналитика и экономиста, лауреата Нобелевской премии: он очень прямолинейно сказал, что на сегодня СВАМ не придает веса климатической адженде и борьбе за окружающую среду. Вместо этого он раздувает торговые войны. Это факт, и мы это тоже понимаем. Промышленность ЕС находится в тисках, и политики пытаются якобы такими предупредительными средствами уравновесить конкуренцию", - отметила Михайловская.

Поэтому, по ее убеждению, бизнес-сообщества ЕС, объединенные на разных площадках, и в том числе в Украине, должны говорить о необходимости продления переходных периодов и дополнительного финансирования, чтобы защитить собственную промышленность, и не сдавать свои переговорные позиции.

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"Фактически те переговоры, которые мы начинаем вести сейчас и будем активно вести, лимитируются не только объемом финансирования, которое ЕС может предоставить Украине, в том числе чтобы компенсировать потери нашей промышленности. Но и по срокам внедрения тех или иных стандартов", - резюмировала Михайловская.

Напомним, главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко ранее заявил, что прямые потери от СВАМ для украинской экономики будут расти каждый год, и достигнут $1,44 млрд. Поэтому власти Украины должны провести переговоры с ЕС по применению ст. 30.7 регламента CBAM: он предусматривает, что "Еврокомиссия может изменить подход к применению CBAM для стран, которые столкнулись с непредсказуемой, исключительной и неспровоцированной ситуацией, имеющей разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры". Украина же уже три года находится в состоянии полномасштабной войны.