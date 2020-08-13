Президент концерна «Титан» обвинил сотрудников СБУ во взяточничестве и попытках рейдерства

Президент концерна «Титан» Анатолий Левин заявляет, что сотрудники СБУ получили взятку на сумму около 200 тыс. долларов для осуществления рейдерского захвата его предприятия.

Президент концерна "Титан", основатель и владелец ООО "УРАРП", народный депутат Украины IV созыва Анатолий Левин обвинил Службу безопасности Украины в попытке течение нескольких лет уничтожить единственное украинское предприятие, которое имеет авторские права разработчика на самолеты Ил-76 (двигатели и планер) .

Об этом он заявил во время пресс-конференции, при этом сообщил, что направил открытое обращение к Президенту Украины Владимира Зеленского, пишет Стопкор.

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Давление на ООО "УРАРП" (Украинский Разработчик - Авиа Ремонтное Предприятие) со стороны Службы безопасности Украины начался еще за Януковича, в 2013-м году, утверждает Анатолий Левин. По его словам, первый случай давления СБУ произошел в Одессе, когда тамошнее управления Службы безопасности, как отмечает Левин, незаконно задержало 6 двигателей для самолетов Ил-76, которые должны быть отправлены в ОАЭ.

«Они их задержали, вытащили из контейнеров, распаковали и требовали, чтобы я заплатил за каждый из двигателей по 10 тыс. Долларов. Я отказался. Мы подали в суд на СБУ, выиграли его, а через полтора года СБУ за свой счет наконец отправила эти двигатели в ОАЭ. С этого все началось», - рассказал Левин.

«Далее был не менее бурный 2014 год, после него относительное затишье, а уже в 2017-м меня откровенно спросили: сколько я готов им платить. Спрашивал некий товарищ Гущин, полковник СБУ у Госавиаслужбы. Но особенно ощутимым давление на наше предприятие стал в 2018 году, когда СБУ фактически хотела нас посадить на крючок, а меня обвиняла в том, что я сотрудник ФСБ, чтобы за мной можно было вести наблюдение», - отметил он.

В качестве доказательств давления со стороны СБУ Левин передал журналистам аудиозапись его разговора с Еленой Малаховой, владелицей компании «VOLARIS BUSINESS LP» (Шотландия), представительницей авиакомпаний «Скайавиатранс», «Альфа Эйр» (Украина), которая погибла 8 января 2020 в авиакатастрофе над Тегераном.

«Несмотря на их многочисленные просьбы, я ни разу не приехала к ним на допрос, хотя они очень настаивали ... Я поехала к ним на Владимирскую и они сказали: помогите нам, а мы поможем вам ... Но я сказала, что не дам никаких показаний ... Им нужен был «УРАРП», но я не поняла, с какой именно целью - закрыть или отобрать», - рассказывает женский голос на пленке.

Левин заявляет, что сотрудники СБУ получили взятку на сумму около 200 тыс. Долларов. для осуществления «рейдерского захвата» его предприятия.

«Исполнителями заказа против нашей компании были офицеры центрального аппарата СБУ Андрей не для и его непосредственный руководитель по имени Сергей. Именно они получили 200 тыс. Долларов за то, чтобы реализовать наше уничтожение ... Мне рассказывали, что они могут «забыть» об этом деле, если я им заплачу больше - хотя бы 210 тыс. Долларов. Я, конечно, этого не стал делать. Впоследствии в этом деле всплыло еще две фамилии: начальник ГУ контрразведки в сфере экономической безопасности Андрей Трыпилка и его заместитель Дмитрий Карпенко. Они лично ходили по судам и оказывали давление на судей для принятия решений против ООО "УРАРП"», - рассказал Левин.

Также он рассказал журналистам, что, как утверждала Малахова, организатором и заказчиком процесса против ООО «УРАРП» был Сергей Пашинский, бывший народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Кроме того, по словам авиаразработчиков, к блокированию деятельности предприятия имеют непосредственное отношение не только силовые структуры Украины, но и органы исполнительной власти, которые работают по их указанию, в частности Государственная служба экспортного контроля Украины, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, таможенные органы .

Все эти ведомства, как утверждает Левин, действуют под непосредственным руководством и по рекомендациям СБУ.

Причем, по его словам, СБУ имеет возможность контролировать весь процесс «от разработки провокации до ее утверждения в судебном порядке», используя, отмечает он, против ООО «УРАРП» документы под грифом «секретно», «для служебного пользования» и другие.

Как отмечает Левин, в случае блокирования работы «УРАРП» единственной альтернативой для авторского сопровождения планеров и ремонта двигателей для украинских самолетов «Ил-76» станут предприятия российского оборонного комплекса.

В результате этой, как он считает, спланированной атаки, на протяжении последних 1,5 года заблокирована внешнеэкономическая деятельность ООО «УРАРП». Несмотря на то, что за это время предприятие отремонтировало 44 авиационные двигатели, с начала февраля 2019 ни один двигатель не был вывезен из Украины и не поставлен заказчику.

Отмечается, что Постановлением Кабинета Министров Украины от 9 июня 2010 года № 405 «Об утверждении перечня субъектов самолетостроения, по которым вводятся временные меры государственной поддержки» ООО «УРАРП» внесен в перечень субъектов самолетостроения, по которым вводятся временные меры государственной поддержки . ООО «УРАРП» является победителем тендеров на закупку услуг по ремонту авиационных двигателей в интересах Министерства обороны Украины четвертый год подряд (в 2017, 2018, 2019, 2020 годах).

Зато, как было озвучено во время пресс-конференции, сегодня против предприятия развернута кампания, направленная на воспрепятствование деятельности, что в целом может отразиться на оборонной способности Украины. В частности, речь идет о блокировании деятельности ООО «УРАРП» в интересах военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

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