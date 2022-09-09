Президент Украины вручил награду гендиректору "Байкар".

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор турецкой компании "Байкар" Халук Байрактар обсудили детали строительства завода предприятия в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.

"Стороны также обсудили детали строительства завода "Байкар" в Украине и производство новой продукции с использованием украинских деталей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Зеленский высоко оценил вклад Байрактара и его компании в увеличение мощности ВСУ в борьбе с агрессором и вручил ему орден "За заслуги" І степени.

"Каждый в Украине знает, что такое "Байрактар", знает вашу компанию. Спасибо вам, спасибо президенту Эрдогану за вашу поддержку и поддержку граждан Турции в этой войне с российской агрессией", - сказал президент.

Ранее сообщалось, что для строительства завода "Байрактаров" в Украине приобретен земельный участок, и проект объекта уже разработан.

Посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что Кабмин уже утвердил двустороннее соглашение по строительству завода "Байкар" в Украине и направил его в Верховную Раду на ратификацию.

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