Мэр Киева отметил, что в дальнейшем планируется также увеличивать расходы на ВСУ.

На следующее заседание Киевсовета готовится к рассмотрению проект решения об увеличении финансирования на программу "Защитник Киева" более чем в три раза – до 5 миллиардов гривень. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Планируем на следующем заседании Киевсовета увеличить расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривень. Напомню, предварительно на программу было запланировано 1,5 млрд гривень и мы обещали это финансирование увеличивать. Так и делаем", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в дальнейшем планируется также увеличивать расходы на ВСУ. "Это будет не последняя корректировка бюджета для помощи нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.

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Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил на помощь ВСУ 7 миллиардов гривень – почти 10% бюджета города, хотя в начале года на это закладывалось всего 100 миллионов гривень.

В 2024 году на помощь ВСУ столица предусмотрела 1,5 миллиарда гривень. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что эту сумму предполагается увеличивать в течение года.