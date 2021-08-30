По состоянию на начало августа задолженность предприятий по выплате заработных плат составляла почти 4 млрд грн.

По состоянию на 1 августа 2021 задолженность по выплате зарплат в Донецкой области составляет 782,8 млн грн, что является самым большим показателем среди всех регионов Украины.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно обнародованным данным, на втором месте по задолженности зарплат находится Киев. По состоянию на начало августа задолженность по выплате заработных плат в городе составляет 705,3 млн грн.

Тройку антирейтинга самых непунктуальных регионов Украины по выплате зарплаты гражданам замыкает Днепропетровская область: по состоянию на 1 августа задолженность по выплате зарплат здесь составляет 488,8 млн грн.

В целом задолженность предприятий по выплате зарплат в Украине в июле 2021 года выросла на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 августа 2021 г. составила3,96 млрд грн.

Средняя номинальная зарплата: что необходимо знать

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 выросла до 6 тыс. грн.

Автор: Богдан Слуцкий