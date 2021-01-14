Служба безопасности Украины пресекла попытку отгрузки менеджментом Объединенной горно-химической компании продукции Вольногорского горно-металлургического комбината без оплаты в адрес компании IMMCO.

Об этом сообщил изданию "Минпром" один из топ-менеджеров ОГХК.

«Обыски в офисе проводила Служба безопасности Украины. Повод – попытка вывоза Вольногорским ГМК 5700 т рутила без оплаты в адрес компании IMMCO. Оплата за товар так и не поступила на счета ОГХК», - сообщил он.

По его словам, силовики подозревают менеджмент в сговоре с владельцем покупателя – Виталием Кучуком и его партнером Романом Карпенко и нанесении ущерба государственной компании на сумму 6 млн долларов.

Источник предоставил в распоряжение СМИ копию контракта, по которому проводятся следственные действия сотрудниками СБУ, а также документ, подтверждающий просрочку по оплате отгруженных партий. Читайте такжеСБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

Контракт с сингапурской IMMCO Trade PTE. LTD от 29 октября, которую СМИ связывают с Кучуком и Романом Карпенко, подписал врио главы правления Артур Сомов.

Согласно дополнению к контракту, компания должна была выкупить на Вольногорском ГМК, на условиях FCA 5700 т рутилового концентрата на сумму 6,099 млн долларов, то есть – по 1070 долларов за т с отсрочкой платежа в 30 дней от отправки последнего вагона с рутилом с ж/д станции Вольногорск.

Рыночная стоимость продукции на FCA в Украине на момент заключения контракта составляла не менее 1250 долларов за т.

Согласно отчетности Вольногорского ГМК, предоставленной менеджером ОГХК, последняя партия рутила по контракту с IMMCO ушла 14 декабря. С учетом отсрочки платежа, ОГХК должна была получить полную оплату по контракту 13 января. Но на дату обыска из 6 млн долларов на счета госкомпании поступило только 434 тыс. долларов еще 22 ноября 2020.

Менеджменту ОГХК в лице Артура Сомова и Татьяны Гогенко могут быть предъявлены обвинения в организации коррупционных схем в компании по выведению средств с Кучуком-Карпенко, считает менеджер ОГХК.

Как сообщалось, 13 января, пресс-служба ОГХК подтвердила факт обыска в офисе компании в Киеве и на Вольногорском ГМК, объясняя эти действия попытками сорвать приватизацию компании в 1 квартале 2021.

На данный момент СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым в рамках уголовного производства от 06.07.2020.

По данным системы слежения за судами АИС, ОГХК возобновило поставки ильменита в оккупированный Крым по контракту с Belanto, подписанному Сомовым.

После этого, топ-менеджмент госкомпании попытался снять с себя ответственность за поставки украинского сырья в оккупированный Россией Крым.

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Автор: УНИАН