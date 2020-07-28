Законопроект о локализации производства противоречит международным договоренностям Украины – Шмыгаль

По словам премьера, законопроект перед рассмотрением в парламенте во втором чтении необходимо существенно доработать...

Ряд пунктов принятого в первом чтении законопроекта о локализации производства противоречит международным договоренностям Украины, потому требует доработки.

Об этом во время рабочего визита на Крюковский вагоностроительный завод заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что не так с законопроектом

«Там есть пункты, которые противоречат нашим международным договоренностям. Их необходимо привести в соответствие, сохранив принцип защиты внутреннего украинского производителя», - сказал он.

О чем идет речь

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в работу системы государственных закупок "Прозорро", которые должны стимулировать локализацию производств в сфере машиностроения на территории Украины.

В конце июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты по стимулированию развития индустриальных парков (№3724 и №3725). Речь в них идет как о налоговых, так и таможенных стимулах.

9 июля 2020 года глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что принятие законопроектов о локализации производства и о поддержке индустриальных парков позволит отойти от сырьевой модели украинской экономики к производству продукции с добавленной стоимостью.

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на локализацию производства в Украине путем изменения работы системы государственных закупок «Прозорро».

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает с 1 января 2021 года сроком на десять лет установить новые особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров путем внесения изменений в Закон Украины «О публичных закупках» для совершенствования процедуры оценки тендерных предложений. В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок. Уровень локализации может составлять от 25% до 40%.

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