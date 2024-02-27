Изображение утвердили с целью популяризации товаров украинского производства.

В Кабинете министров утвердили изображение торговой марки "Сделано в Украине (скриншот в тексте новости).

"Рекомендовать государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности использовать утвержденное этим постановлением изображение торговой марки в соответствии с техническим стандартом", – сказано в сообщении правительственного портала.

Этот шаг направлен на популяризацию товаров, произведенных в Украине, увеличение внутреннего спроса на национальные товары, а также повышение уровня осведомленности сообщества о национальном производителе.

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Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности смогут использовать изображения торговой марки на безвозмездной основе.

Программа украинского кэшбэка

26 февраля стало известно, что Украина разрабатывает программа кэшбэка, по которой при покупке некоторых национальных товаров и услуг потребители получат часть средств обратно. Для этого будут использовать специальную карточку. По словам президента Зеленского программа должна заработать уже в 2024 году.

При этом не уточняется механизм определения товаров, на которые будет распространяться кэшбэк и то, какие именно производители примут участие в программе.

Напомним, в январе Владимир Зеленский подписал указы о создании Совета по вопросам поддержки бизнеса и Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

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