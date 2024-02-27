Правительство утвердило изображение национальной торговой марки (фото иллюстративное, изображение ТМ - в тексте новости)/ фото ua.depositphotos.com

В Кабинете министров утвердили изображение торговой марки "Сделано в Украине (скриншот в тексте новости).

"Рекомендовать государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы собственности использовать утвержденное этим постановлением изображение торговой марки в соответствии с техническим стандартом", – сказано в сообщении правительственного портала.

Этот шаг направлен на популяризацию товаров, произведенных в Украине, увеличение внутреннего спроса на национальные товары, а также повышение уровня осведомленности сообщества о национальном производителе.

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Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности смогут использовать изображения торговой марки на безвозмездной основе.

ТМ "Сделано в Украине" / скришот УНИАН

Программа украинского кэшбэка

26 февраля стало известно, что Украина разрабатывает программа кэшбэка, по которой при покупке некоторых национальных товаров и услуг потребители получат часть средств обратно. Для этого будут использовать специальную карточку. По словам президента Зеленского программа должна заработать уже в 2024 году.

При этом не уточняется механизм определения товаров, на которые будет распространяться кэшбэк и то, какие именно производители примут участие в программе. 

Напомним, в январе Владимир Зеленский подписал указы о создании Совета по вопросам поддержки бизнеса и Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

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