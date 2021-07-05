СНБО еще в апреле ввел санкции против 30 человек, которых подозревают в контрабанде.

Служба безопасности Украины инициировала блокирование активов для всех 174 юридических лиц - фигурантов санкционных списков Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"По инициативе СБУ всем 174 юридическим лицам-фигурантам санкционных списков СНБО заблокированы активы. 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в первом полугодии этого года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Среди предметов контрабанды, в частности, были оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное.

Персональные санкции

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны.

15 апреля СНБО принял решение о применении персональных санкций к двенадцати лицам, связанным с контрабандой.

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Автор: Дмитрий Шварц