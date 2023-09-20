При необходимости СБУ вносит на рассмотрение СНБО предложения по корректировке ограничительных мер.

Служба безопасности Украины осуществляет мониторинг за соблюдением санкций СНБО в отношении группы компаний Parimatch, введенных за ее связи со страной-агрессором РФ и Беларусью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ СБУ на запрос редакции. "Служба безопасности Украины, в пределах определенных законодательством задач и полномочий, выявляет схемы и механизмы уклонения подсанкционными субъектами от ограничений, примененных во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в ответе.

При необходимости СБУ вносит на рассмотрение СНБО предложения по корректировке ограничительных мер.

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"В то же время подчеркиваем, что в интересах нацбезопасности Служба безопасности Украины не разглашает детали такой деятельности до принятия решения по ее результатам. Разглашение информации с ограниченным доступом о контрразведывательной деятельности может повредить реализации мер по предотвращению угроз национальной безопасности Украины", - говорится в ответе.

Деятельность Parimatch в Украине

Весной президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор. В список попали несколько структур Parimatch, которые были созданы гражданами РФ.

Позже комиссия по регулированию азартных игр и лотерей обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны и правоохранительных органов из-за попыток Parimatch обойти санкции.

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