В январе Венгрия - ближайший союзник России – завершит председательство в ЕС, а ее место займет Польша – один из самых сильных сторонников Украины.

Страны ЕС планируют возобновить в январе дискуссии о новых санкциях в отношении российской экономики. Как объясняет Politico, именно тогда Венгрия - ближайший союзник Москвы в ЕС – завершит председательство в ЕС, а ее место займет Польша – один из самых сильных сторонников Украины.

"Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое шестимесячное председательство для ужесточения мер в отношении российского топлива, поступающего на континент, которое остается одним из важнейших источников доходов Кремля", - пишет издание.

По словам дипломатов и чиновников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался председательством своей страны, чтобы практически прекратить разговоры о санкциях. Теперь страны-члены ЕС надеются на Польшу, чтобы активизировать эти вопросы.

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"В Украине наступает суровая зима, но и конец катастрофического венгерского председательства тоже. Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивного блокирования Венгрии, будут решены с необходимой срочностью", - сказал один из дипломатов ЕС.

Однако для того, чтобы новый пакет мер начал действовать, Европейская комиссия должна сначала предложить их 27 странам-членам блока.

"Прежде всего, нам нужно предложение от Комиссии, - сказал другой дипломат ЕС. - Мы не можем обвинять Венгрию, если нам не о чем говорить".

Поляки также хотят использовать свое председательство, чтобы добиться большей прозрачности в вопросе о том, сколько именно российского газа поступает в ЕС - возможно, даже под ложными предлогами. Документ, с которым ознакомилось POLITICO, призывает к более строгим проверкам происхождения газа, поступающего в блок, чтобы обеспечить его прослеживаемость.

Это предложение скорее всего, будет рассмотрено польским президентом в январе, отмечает издание.

В то же время любые новые санкции также должны будут преодолеть венгерскую оппозицию, даже если Будапешт больше не будет председательствовать в ЕС.

Санкции против РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что уже введенных санкций достаточно, чтобы разрушить экономику России. Но эти санкции должны работать.

По мнению зарубежных экономистов, полномасштабная война против Украины - это единственное, что не дает России скатиться в рецессию. Российская экономика сейчас поддерживается благодаря большим государственным расходам, однако это не может продолжаться вечно.

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