Председатель Союза потребителей коммунальных услуг считает, что подорожание электроэнергии не заставит население экономить.

Рост тарифов на электроэнергию, который анонсировали в правительстве, не заставит население экономить, а приведет лишь к росту долгов за коммунальные услуги. Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Поднятие тарифов не приводит к экономии. Поднятие тарифов в самой бедной стране Европы, которая воюет третий год, приведет к тому, что долги за коммуналку будут увеличиваться. Это аксиома", – отметил эксперт.

Он также прокомментировал новости о том, что правительство может оставить тарифы без изменений для тех, кто потребляет до 100 кВт, а для остальных – поднять. Попенко отметил, что 100 кВт потребляют, по разным данным, только от 10% до 18% населения. "Если вы выстраиваете тарифную политику, то она должна побуждать людей как раз экономить. Правильно было сделать до 100 кВт и до 200 кВт, потому что у нас 75% населения потребляет до 200 кВт", – подчеркнул он.

Видео дня

По его словам, до 100 кВт – это холодильник, дважды в месяц стиральная машина, зарядка телефона и иногда телевизор.

Тарифы на электроэнергию

Стоит отметить, что 26 апреля Кабинет министров утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2 гривни 64 копейки за киловатт до конца мая этого года. Так что до 31 мая правительство должно принять решение, оставлять ли указанный тариф в дальнейшем.

Министр энергетики Герман Галущенко 24 мая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству заявил, что до конца мая будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. По его словам, тарифы будут дифференцированы и будут учитывать объемы потребления электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: