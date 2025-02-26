Способность россиян построить 360-метровую атомную подводную лодку выглядит сомнительно.

Российская пропаганда снова заявила о планах строительства атомной подводной лодки с длиной корпуса 360 метров для перевозки сжиженного газа через Северный морской путь. Реалистичность проекта оценили специалисты портала Defense Express.

Специалисты напомнили, что до начала 2023 года самой большой субмариной россиян (и вообще самой большой подводной лодкой в мире) был ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941. Корабль имел длину корпуса более 170 м и подводное водозамещение почти в 50 тысяч тонн.

Субмарину отправили на утилизацию, поскольку россияне столкнулись с нехваткой ресурсов, которые были необходимы для того, чтобы удерживать "на плаву" огромный корабль.

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"На этом фоне вполне сомнительной выглядит технологическая способность РФ построить аж 360-метровую атомную подводную лодку для перевозки сжиженного газа, которая должна иметь вместимость в 180 тысяч тонн груза и осадку в 14 метров", - говорят в Defense Express.

Подводный газовоз - что известно

Напомним, несколько дней назад российские СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин считает "перспективной" идею создания атомных подводных лодок для перевозки сжиженного природного газа.

Он обратил внимание на то, что перевозить огромные резервуары с СПГ "достаточно опасно", поскольку может произойти взрыв, но заверил, что "под водой все иначе". Россияне добавляют, что традиционные СПГ-танкеры стали недоступными для их компаний из-за западных санкций, введенных после начала войны.

Подводный газовоз может получить три ядерных реактора "Ритм-200". Предполагается, что субмарина сможет развивать скорость до 17 узлов. Таким образом, за счет того, что не будет контакта со льдом, время рейса по Северному морскому пути должно сократиться с 20 до 12 суток.

Россия продолжает строить атомные субмарины

Несмотря на санкции, призванные "обвалить" оборонку РФ, россияне по-прежнему активно строят новые атомные субмарины.

В конце года российский флот получил лодку К-564 "Архангельск", которая стала четвертым кораблем проекта 885М "Ясень-М".

В то же время, новые российские субмарины продолжают сталкиваться с трудностями. Речь, в частности, о недостатках вооружения, предназначенного для этих кораблей.

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