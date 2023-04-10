Законопроект разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о регулировании труда домашних работников.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования труда домашних работников" (5695) за основу проголосовали 262 депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопроса занятости и официального трудоустройства домашних работников, обеспечения социальной защиты домашних работников и снижения уровня незадекларированного труда.

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"Проектом акта предусмотрено дополнение Кодекса законов о труде новой главой "Регулирование труда домашних работников", состоящей из шести новых статей, которыми определяются понятия домашнего труда и домашних работников, закрепляется правовой статус домашних работников и особенности его правового регулирования, определяются обязательные условия трудового договора с домашними работниками", - сказано в документе.

Отмечается, что принятие проекта закона обеспечит урегулирование вопроса неофициальной занятости домашних работников, создаст надлежащую нормативно-правовую базу для официального трудоустройства данной категории лиц, позволит учесть всю специфику и особенности условий труда домашних работников, а также повысит уровень социальной защищенности данной категории населения.

Работа во время войны

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 5 октября 2022 года более трети украинцев потеряли работу после начала войны.

По состоянию на декабрь 2022 года 77% зарегистрированных безработных в Украине составляли женщины.

По состоянию на 5 апреля 2023 год в Украине были открыты 75 тысяч новых вакансий.

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