Он устанавливает правовые основы предоставления облачных услуг и определяет условия договора о предоставлении облачных услуг.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "об облачных услугах".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2655 проголосовали 297 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание условий для обработки и защиты данных при использовании технологии облачных вычислений, предоставлении облачных услуг и определении особенностей использования облачных услуг органами государственной власти, а также более эффективного использования государственных ресурсов путем внедрения новейших технологий.

"Законопроект определяет понятия "облачные вычисления", "облачные услуги", "поставщик облачных услуг", "пользователь облачных услуг", "облачные ресурсы", "центр обработки данных"; вводит в терминологию украинского законодательства определение и перечень облачных услуг, способов их предоставления; устанавливает требования к поставщикам облачных услуг публичных заказчиков", - говорится в пояснительной записке.

Также законопроект устанавливает правовые основы предоставления облачных услуг и определяет условия договора о предоставлении облачных услуг.

Закон об облачных услугах

Рада приняла данный законопроект в первом чтении в июне 2020 года.