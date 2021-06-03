Принятие закона поможет вдвое уменьшить количество наружной рекламы в стране.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который направлен на законодательное урегулирование вопросов, связанных с размещением наружной рекламы.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы» (№5094) проголосовали 334 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как отметила народный депутат Елена Кондратюк, принятие данного закона поможет как минимум вдвое уменьшить количество наружной рекламы в стране, а также поможет ликвидировать серые и непрозрачные схемы размещение рекламы.

«Это профильный базовый закон, который консолидирует все нормы и требования по наружной рекламе. Там четко прописаны все требования выдачи разрешений для наружной рекламы. Мы идем по пути прозрачности и открытости, так как вся информация о владельцах, об ответственных за рекламу будет размещена на специальном сайте. Каждый билборд получит специальный QR-код, где вы сможете узнать, кто его размещает, сколько он стоит и так далее», - отметила она.

Как добавил депутат Павел Сушко, принятие законопроекта поможет почти вдвое увеличить поступления в различные бюджеты, причём можно будет четко контролировать, на что расходуются деньги, полученные от рекламы. Также законопроект направлен на уменьшение коррупции.

«Мы сделаем так, чтобы были созданы публичные реестры рекламных носителей. Каждый рекламный носитель будет промаркирован с помощью QR-кода. Каждый человек через смартфон сможет проверить, законно ли установлена реклама», - сказал он.

Наружная реклама в Украине

Ассоциация операторов наружной рекламы Украины призвала Раду поддержать законопроект о наружной рекламе №5094.

Законопроект предусматривает введение единого порядка размещения наружной рекламы, а также процедуру демонтажа самовольно установленных конструкций.

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Автор: Дмитрий Шварц