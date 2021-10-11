По словам нардепа, уже много лет завод остается убыточным, накапливая задолженности по налогам, в том числе и ЕСВ.

Приватизацию "Первого киевского машиностроительного завода" (известного под названием "Большевик") поддерживают работники и профсоюз предприятия. Этот шаг позволит обеспечить социальные гарантии, выполнение коллективного договора, а также позволит сохранить производство и привлечь дополнительные инвестиции.

Об этом сообщил народный депутат Денис Маслов в комментарии "РБК-Украина".

"Приватизация - это лучшее средство защитить работников завода "Большевик". И это не просто мое мнение, так считают в трудовом коллективе. На прошлой неделе я лично посетил завод, пообщался как с руководством, так и работниками, с председателем профсоюза. Все они понимают, что приватизация - единственный выход, поскольку в условиях четко предусмотрены социальные гарантии, выполнение коллективного договора, сохранение производства и дополнительные инвестиции", - рассказал народный депутат.

Он отметил, что уже много лет завод остается убыточным, накапливая задолженности по налогам, в том числе и ЕСВ.

"Из-за этого многие работники (а сегодня на заводе почти 80% людей пенсионного возраста) не могут получить перерасчеты пенсий. Возникали и задолженности по заработной плате.

Если завод не приватизируют, ситуация не станет лучше. Государство не может вкладывать большие средства в развитие предприятия, нужны миллиардные инвестиции. А частный собственник, который победит на аукционе, не только заплатит в госбюджет более 1 млрд грн за предприятие, но и обязуется погасить все долги и не допустить возникновения новых", - подчеркивает Маслов.

Так, условия приватизации АО "ПКМЗ" предусматривают погашение всех действующих задолженностей, сумма которых на сегодня превышает 500 млн грн. Новый владелец не сможет уволить работников в течение определенного срока, а на базе перспективного оборудования должно быть сохранено производство. Предусмотрены и дополнительные инвестиции в его развитие в размере 57 млн грн.

АО "ПКМЗ" - первый объект большой приватизации. На сегодня уже 15 компаний проявили заинтересованность объектом и приобщились к анализу информации о предприятии в виртуальных комнатах данных Фонда госимущества. Аукцион назначен на 27 октября, стартовая цена предприятия установлена на уровне 1,39 млрд грн.

Автор: Иван Бойко