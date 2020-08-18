Против нас ведут "информационную войну": подрядчик Подольско-Воскресенского моста сделал заявление

Сейчас в средствах массовой информации по компании распространяется целый ряд негативных публикаций и ведется настоящая "информационная война".

Генеральный подрядчик Подольско-Воскресенского моста ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" официально обратилось к политикам через настоящую "информационную войну", которую против компании развернули в СМИ.

Об этом строительная компания написала на своей странице в Facebook.

"Мы, Общество с ограниченной ответственностью" ЭКО-БУД-ТРЕЙД ", является генеральным подрядчиком по строительству и ремонту Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в настоящее время, в средствах массовой информации, в отношении компании "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" распространяется целый ряд негативных публикаций и ведется настоящая "информационная война". Компания "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" невольно стала заложником политических баталий.

Генеральный подрядчик Подольско-Воскресенского моста официально обратился ко всем политикам, публичных и общественных деятелей нашей страны, с просьбой:

не использовать компанию "ЭКО-БУД-ТРЕЙД" в политических играх, обусловленные будущими выборами в органы местного самоуправления;

не распространять слухи, не разглашать недостоверную информацию об ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД";

не создавать искусственные проблемы, тормозящие рабочие процессы, для использования строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода в своих политических целях.

"Со всей ответственностью заявляем о том, что наша компания не участвует ни в каких политических заказах, не имеет протектората ни одной политической силы или отдельного политика и имеет целью добросовестное и качественное выполнение своей работы, понимает необходимость и стратегическую важность данного объекта для инфраструктуры м. Киева и заинтересована исключительно в завершении работ объекта Подольско-Воскресенского мостового перехода через реку Днепр в предусмотренные контрактами сроки, а потому прилагает все усилия для своевременного возведения этого перехода ", - подчеркнули в компании.

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Автор: УНИАН